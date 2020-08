Loekasjenko wil persoonlijke ontmoeting met Poetin in Moskou

In het licht van de machtsstrijd in Wit-Rusland wil president Aleksander Loekasjenko een persoonlijke ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De komende weken is er een treffen gepland in Moskou. Dat heeft het Kremlin zondag laten weten.

Loekasjenko en Poetin hebben de voorbije tijd al meermaals getelefoneerd met elkaar. Dat was ook het geval zondag. Poetin feliciteerde Loekasjenko met zijn 66ste verjaardag.

De Russische president gaf Loekasjenko eerder deze week nog rugdekking en verzekerde hem van zijn bereidheid om in geval van een escalatie in Wit-Rusland veiligheidstroepen van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken naar het land te sturen. In een interview met de Russische staatstelevisie onderstreepte Poetin dat hij geen twijfels heeft bij de verkiezingsoverwinning van Loekasjenko.

Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus gaan Wit-Russen de straat op om tegen Loekasjenko te demonstreren. Ze stellen dat hij de verkiezingen verloren heeft en geloven niet in zijn herverkiezing met een enorme meerderheid. Loekasjenko stelt dat hij 80 procent van de stemmen kreeg.

Zondag is er in de Wit-Russische grootstad Minsk opnieuw een grote betoging gepland tegen de “laatste dictator van Europa”. Er hangt volgens reporters ter plaatse een gespannen sfeer. Het Plein van de Onafhankelijkheid is afgezet met metalen hekkens en wordt bewaakt door veiligheidstroepen. Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft burgers gewaarschuwd voor deelname aan de niet-toegelaten betoging en heeft met geweld gedreigd.