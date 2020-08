Digitale IJzerwake hamert op “Vlaams geld in Vlaamse handen”

De IJzerwake, de radicaal Vlaams-nationalistische jaarlijkse bijeenkomst, kon dit jaar niet fysiek doorgaan vanwege de coronacrisis. Zondag was er een digitale versie met als thema “Vlaams geld in Vlaamse handen”.

De IJzerwake ontstond als radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. Elk jaar eind augustus brengt de organisatie duizenden mensen bijeen in Steenstraete bij Ieper. Dit jaar kon dat niet door de coronacrisis. De 19de IJzerwake kon uitzonderlijk enkel via Facebook en YouTube gevolgd worden. In een inleidend filmpje werd aangedrongen op financiële zelfstandigheid van Vlaanderen. “De Belgische strop trekt Vlaanderen in de armoede”, klonk het onder meer. “Het is een keuze tussen samen met Wallonië verdrinken of beiden apart zwemmen. Eerst Vlaams geld in Vlaamse handen. En dan pas kunnen we de toekomst maken vanuit echte zelfstandigheid”, klonk het. Ook de Europese Unie kreeg een veeg uit de pan.

Duizenden onnodige doden

Voorzitter Wim De Wit stond in zijn toespraak eerst stil bij de aanpak van de coronacrisis. “Het totale verprutsen van de coronacrisis door dit Belgisch regime heeft duizenden onnodige doden gekost.” Daarbij werd ook verwezen naar de slechts 38 zetels die de noodregering in het parlement telt. “Indien de Belgische crisisregering over leven en dood kan beschikken met slechts 38 zetels in het parlement, dan mogen de N-VA en het Vlaams Belang met samen 42 zetels toch wel een onafhankelijk Vlaanderen uitroepen.”

Ook de huidige federale regeringsvorming kwam meermaals aan bod. Volgens De Wit zou een nieuwe regering sowieso als enige doel hebben om België te redden. “Een links België, met nog meer Vlaams geld in de bodemloze Waalse putten”, zei De Wit. “De IJzerwake staat voor niets minder dan een onafhankelijke Vlaamse republiek die enerzijds haar toekomst in een verenigd Europa van onafhankelijke volkeren, en dus zeker niet in de huidige EU, naar eigen inzichten gestalte geeft en anderzijds blijft aansturen op een hereniging met Noord-Nederland.”