Waze gaat je voortaan waarschuwen als je in schoolomgeving komt

Waze-gebruikers die vanaf dinsdag, de eerste schooldag, in een schoolomgeving passeren zullen daarvan verwittigd worden. Zo weten ze dat ze voorzichtig moeten zijn.

“Na de (lange) zomervakantie is het soms wat zoeken en even wennen voor jongeren die terug naar school moeten. Het risico op ongevallen is groter dan anders. Met een groep vrijwilligers hebben we daarom een tool gemaakt waardoor gebruikers in de Waze-app een waarschuwing krijgen als ze in de buurt van een school komen”, zegt Bert Schoofs van Waze Belgium.

Met deze Back to School-actie willen ze ’s ochtends en ’s avonds de aandacht trekken van de Waze-gebruikers en hen attent maken op de jonge weggebruikers die zich voor het eerst sinds lang weer in het verkeer begeven om naar school te gaan.

“Wie in de buurt van een school komt met de wagen zal vanaf de eerste schooldag ook een pop-up op zijn scherm krijgen waarin hem of haar gevraagd wordt om extra voorzichtig te rijden.

“Onze Waze-vrijwilligers hebben bijna alle Vlaamse lagere schoolingangen aangeduid op de Waze kaart. Dankzij wegstatus.be, een mobiliteitspartner gespecialiseerd in het verwerken van Opendata, worden deze locaties tijdens de school-spitsuren zichtbaar gemaakt voor de app-gebruikers die dan tegelijk onderweg zijn. Bestuurders die de app gebruiken krijgen dan een visuele indicatie en meestal ook een gesproken waarschuwing op voldoende afstand van de schoolpoort”, zegt Schoofs nog.