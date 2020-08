“Club Brugge staat op dankzij de jonge Badji: straks beter dan Wesley Moraes”

Net toen we het ons begonnen af te vragen of Club zich nog genoeg kan opladen, staat blauw-zwart op. Club haalde weer het niveau van de kampioen. Met Emmanuel Dennis als locomotief. Het duurde weliswaar slechts één helft, genoeg voor de zege. Dat RC Genk in de tweede helft beter ging spelen, bracht Club in de problemen maar het herstelde zich. Dankzij die jonge spits Youssouph Badji. Die haalde net als Emmanuel Dennis een hoog niveau.

