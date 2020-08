ONZE PUNTEN. Twee gebuisden bij Genk, drie uitblinkers bij Club Brugge

Club Brugge was in Genk heer en meester in de eerste helft, maar liet na zijn voorsprong verder uit te diepen. In de tweede helft kwam de thuisploeg met de hulp van twee strafschoppen terug in de wedstrijd. Youssouph Badji redde de Bruggelingen met een kopbal maar er waren nog twee uitblinkers bij de bezoekers, bij de Limburgers waren daarentegen twee gebuisden. Dit zijn onze spelersbeoordelingen.