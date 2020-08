Ziekelijke dierenbeul of onbekende sekte: al minstens dertig Franse paarden op rituele wijze verminkt

Franse paardenliefhebbers durven hun dieren ’s nachts amper nog op de weide te laten grazen nu al zeker dertig dieren op een gruwelijke wijze zijn afgemaakt of op barbaarse wijze werden verminkt. Wie de dader of daders zijn, daar heeft de politie voorlopig het raden naar. Zeker is wel dat de dieren helse pijnen lijden, zegt dierenarts Aude Giraudet.