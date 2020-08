Ruim 3.000 mensen geëvacueerd voor natuurbrand in zuidwesten van Spanje

Ongeveer 3.200 mensen zijn in de Spaanse provincie Huelva geëvacueerd voor een brand die al bijna 10.000 hectare in de as heeft gelegd, zo hebben de lokale autoriteiten gemeld.

“Het is de grootste brand sinds begin dit jaar in Andalusië”, aldus een woordvoerder van de boswachters van de regio. De brand, die donderdag in de gemeente Almonaster la Real uitbrak, “woedt nog steeds en we trachten hem te stabiliseren”, zei een woordvoerder van de regionale hulpdiensten zondag. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

“Wat ons verontrust, is de rook, en daarom evacueren de autoriteiten de inwoners van de gemeenten waar de rook zich verspreidt”, legde de woordvoerder van de boswachters uit.

Het leger is gevraagd bijstand te verlenen aan de honderden brandweerlui die het vuur ook vanuit de lucht bestrijden.