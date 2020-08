Tesla-werknemer krijgt miljoen dollar aangeboden van oplichters, maar kiest voor zijn job

Of hij een Tesla of een andere premie gekregen heeft van topman Elon Musk is niet geweten. Maar een werknemer van Tesla in Nevada heeft zich wel erg loyaal getoond naar zijn werkgever toe. Een internationale oplichtersbende had hem een miljoen dollar aangeboden om een virus in het computersysteem te installeren. Maar uiteindelijk koos hij toch voor zijn job en hield de oplichters te arresteren.

Het klinkt als het plot van een misdaadfilm. Maar het is echt gebeurd in de VS. Een medewerker van Tesla, wiens identiteit angstvallig verborgen wordt gehouden, moest nooit meer werken indien hij op het voorstel van een Russische ‘vriend’ was ingegaan. Die bood hem 1 miljoen dollar aan in ontraceerbare bitcoins, zo’n 850.000 euro.

Alles begon op 16 juli van dit jaar. De man kreeg een WhatsApp-bericht van een Rus die hij in 2016 had ontmoet en met wie hij nadien sporadisch contact had onderhouden via sociale media. Egor, de Rus, zou deze zomer naar de VS reizen voor zijn werk en wilde een ontmoeting met zijn oude vriend. Op het eerste gezicht niet zo abnormaal.

De twee ontmoetten elkaar een paar keer. Zo gingen ze begin augustus op uitstap naar Lake Tahoe, een gigantisch natuurgebied met een groot meer in Nevada. De Tesla-man was gastheer, maar Egor stond erop dat hij alles betaalde. Waarom dat werd pas nadien duidelijk.

Op een dag deed hij zijn Amerikaanse vriend immers een opmerkelijk voorstel. Hij zei dat hij voor een internationale bende werkte die computers van grote bedrijven infecteerde met spam om nadien de directie af te persen. Dat was al meermaals gelukt. En nu hadden ze hun oog op Tesla laten vallen. Ze wilden alles overnemen en lam leggen, zodat de productie zou stilvallen.

USB-stick

De Amerikaanse medewerker van het bedrijf had in het verleden uitvoerig verteld over zijn IT-job, dus wist Egor dat hij de man was die hen daarbij kon helpen. Hij moest gewoon een USB-stick in een van de hoofdservers van het bedrijf stoppen en die een nachtje laten zitten. Meer hoefde hij niet te doen. Aanvankelijk zou hij er een half miljoen dollar voor krijgen. Maar omdat hij aarzelde, werd dat ineens verdubbeld naar een miljoen dollar.

Niemand zou er ooit achter komen dat hij er iets mee te maken had. Want de hackers zouden er voor zorgen dat wanneer er een onderzoek werd gevoerd, niet zijn naam maar een naam van een collega naar boven zou komen als dader.

Dat ging voor de medewerker van Tesla een stap te ver. Hij verwittigde de politie dat het FBI inschakelde. Er werd een onderzoek geopend en op het moment dat de Rus op het punt stond om terug op het vliegtuig naar Moskou te stappen, grepen speurders in en sloegen ze hem in de boeien. Egor zit nu vast, in afwachting van zijn proces.

Of de medewerker van Elon Musk nu een Tesla cadeau kreeg, is niet duidelijk.