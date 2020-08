“Mondmasker aandoen zal even instinctief worden als gordel vastklikken”

Goed nieuws voor wie vandaag nog vaak zijn masker vergeet: straks wordt dat een automatisme, net zoals we onze autogordel vastklikken. Dat voorspelt professor Frank Van Overwalle van het Sociale Brein-lab aan de VUB, na nieuw hersenonderzoek.

“Als we iets aanleren, leren we een automatische volgorde aan waarvan we ons niet bewust zijn. Zoals onze gordel: we stappen in de auto, klikken de gordel vast en steken de sleutel in het contact. Daar denken we niet meer over na, we doen het gewoon. Die info wordt in onze kleine hersenen opgeslagen in een model. Hoe meer we het doen, hoe meer dat model geautomatiseerd het wordt. Fietsen is ook zoiets: we denken niet meer bewust na over hoe we dat doen.”

“Als het mogelijk is om verschillende dingen aan te leren zonder ons daar nog van bewust te zijn, dan geloof ik dat het met maskers ook zo zal zijn. Hoe langer we het doen, hoe gewoner het wordt. Nu vergat je misschien nog je masker, straks komt die reflex automatisch.” Hoe lang dat dan duurt tot het automatisme kan Van Overwalle niet zeggen. En ondanks de reflex zijn de ongemakken er ook niet mee opgelost. Maar het vormt wel een oplossing voor de vrees dat mensen niet meer gemotiveerd zijn om een masker te dragen, zegt Van Overwalle. “Als we het geautomatiseerd doen, vragen we ons veel minder af hoeveel nut dat wel heeft.”