Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in India

In India is een nieuw triest record gevestigd. In 24 uur tijd hebben daar 78.761 mensen positief getest op Covid-19. Wereldwijd zijn nu al ongeveer 25 miljoen mensen besmet geraakt met het virus.

Het heeft een tijd geduurd voor de regering het virus ernstig heeft genomen en de nodige maatregelen trof. Maar geldt er in grote delen van het land een strenge quarantaine.

Intussen zijn er wel al meer dan 3,5 miljoen Indiërs besmet geraakt en kostte het virus al aan 63.690 mensen het leven.

En het aantal besmettingen blijft alleen maar stijgen. De afgelopen 24 uur testten 78.761 mensen positief. Het vorige record dateert van begin augustus met 57.000 besmettingen met het coronavirus op een dag.

In India wonen 1,3 miljard mensen.Vooral de staten Maharashtra (met Mumbai) en Gujarat in het westen en Tamil Nadu (met Chennai) in het zuiden zijn getroffen, maar het virus rukt ook snel op in andere staten zoals Bihar en Uttar Pradesh.