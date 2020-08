Succesauteur Dan Brown hield er volgens zijn ex-vrouw meerdere minnaressen op na

Thrillerauteur Dan Brown (56) verklaart zijn ex-vrouw de oorlog nadat ze hem in het openbaar beschuldigd heeft van het verkwisten van hun geld aan al zijn minnaressen. De auteur van The Da Vinci Code geeft nu toe dat hij een relatie heeft met een Nederlandse paardentrainster met wie hij “heel gelukkig is.” Alle andere beschuldigingen veegt hij van tafel.

In juli stak Blythe Brown het vuur aan de lont door haar ex-man voor de rechter te slepen omdat hij zich in de laatste jaren van hun huwelijk ‘onrechtmatig en flagrant’ zou hebben gedragen en dat hij verschillende keren zou hebben gelogen over buitenechtelijke affaires. Hij zou ook onterecht grote sommen geld hebben overgeschreven van de gemeenschappelijke naar een eigen rekening.

“Dan heeft gedurende jaren van ons gemeenschappelijke kapitaal geld overgeschreven naar zijn eigen rekening om zijn buitenechtelijke relaties te betalen”, klonk het onder meer. De twee waren vorig jaar officieel uit elkaar gegaan al leefden zij de jongste jaren niet meer als koppel samen maar eerder als broer en zus.

Brown liet het eerst niet aan zijn hart komen en hoopte de scheiding ‘proper’ af te handelen, maar toen zijn ex-vrouw hem maar bleef bestoken met allerlei beschuldigingen, zei hij in interviews dat zijn vrouw zich schuldig maakt aan smaad en laster en dat hij dat niet zou blijven pikken.

Paardentrainster

Brown, die de wereld in 2003 veroverde met zijn Da Vinci Code, zegt dat hij zijn ex-vrouw meer heeft gegeven dan wat haar eigenlijk toekwam.

“Ze kreeg meer dan de helft van ons kapitaal. Wat ze allemaal zit rond te strooien, klopt niet. Ze heeft maar een doel, mijn leven kapotmaken omdat ze mij mijn nieuwe geluk niet gunt”, klinkt het.

Volgens Blythe is haar ex-man verantwoordelijk voor het stuklopen van hun huwelijk omdat hij door zijn succes als schrijver blijkbaar ook goed in de markt lag bij de vrouwen. “Hij heeft verschillende minnaressen gehad die hij onderhield met ons geld”, zegt ze.

Over die vermeende minnaressen en over zijn affaire met de Nederlandse paardentrainster Judith Pietersen repte Brown in eerste instantie met geen woord, maar nu bevestigt de schrijver dat de twee een koppel zijn. ”We zijn heel gelukkig”, klinkt het.

Wanneer de rechter een uitspraak doet, staat nog niet vast. Een bemiddelingspoging tussen de twee ex-partners is alleszins mislukt en zal wellicht ook niet meer lukken, zeggen kennissen van het koppel.