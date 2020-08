Elon Musk plant chip in bij varken om hersenziekten als alzheimer te genezen: “Met Musk moet je altijd voorzichtig zijn, maar dit is niet zomaar een stunt”

Elon Musk pakt alweer uit met een excentriek experiment: zijn bedrijf Neuralink heeft een computerchip ingeplant bij een varken. Het uiteindelijke doel is om met zo’n ingebouwde chip bij de mens hersenziekten als verlamming of alzheimer te genezen. Nobel, maar hoe serieus moeten we dat nu nemen van de kerel die ook al een Tesla naar de ruimte schoot? “Met Musk moeten we altijd voorzichtig zijn, maar dit is niet zomaar een promostunt.”