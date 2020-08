Ex-vriendin van verdachte in ontvoering van Maddie McCann: “Hij sloeg me en misbruikte mijn dochtertje”

Christian Brückner wordt nog altijd verdacht in het dossier van Maddie McCann, het Britse meisje dat in 2007 verdween in de Algarve. Nu heeft zijn ex-vriendin voor het eerst getuigt over hem. Hij sloeg haar, zegt ze, en heeft haar dochter meermaals misbruikt. Van een van die feiten zijn ook beelden gevonden die hij deelde met andere perverten.

De 35-jarige ex-vriendin van Brückner noemt haar relatie met de Duitser vandaag een nachtmerrie. Ze kreeg slagen van hem en hij kon niet van haar dochtertje blijven. “Hij heeft haar zeker drie keer misbruikt”, zegt ze in de Britse media.

Uiteindelijk heeft ze hem aangegeven bij de politie.

De vrouw woonde met haar dochter in zijn appartement naast de kiosk waar Brückner werkte in de Noord-Duitse stad Braunschweig. Van daar hield hij haar permanent in de gaten. “Ik mocht niets, hij alles. Ik moest thuisblijven, hij kon gaan en staan waar hij wilde. En als hij dronken thuis kwam, kreeg ik klappen. Er was geen reden voor nodig”, zegt ze.

Over Maddie McCann zegt ze geen verklaringen te willen afleggen, omdat ze er niets van weet. Maar ze zegt wel dat ze haar ex-vriend voor geen haar vertrouwde. Vandaar dat ze na negen maanden al een einde maakte aan haar relatie met hem.

Brücker zit nog een straf uit voor drugshandel. Maar zal zich ook moeten verantwoorden voor seksueel misbruik.

Uit gerechtelijke documenten die de Britse krant kon inkijken, blijkt dat Christian Brückner een Casio Exilim bezat, een kleine digitale camera waarop hij 391 kinderpornofoto’s bewaarde en 68 gewelddadige video’s van jongens en meisjes. Op het apparaat staan er ook beelden van hemzelf, terwijl hij het vijfjarige dochtertje van zijn ex-vriendin misbruikt. Dat toestel bleek uiteindelijk het belangrijkste bewijs in twee processen tegen de man.

Honderden beelden van kinderporno

In een van die rechtszaken werd hij ook officieel beschuldigd van seksueel misbruik van het meisje en het bezitten van kinderporno.

Een arrest van tien pagina’s van de rechtbank van Braunschweig onthult dat op de foto’s kinderen onder de 14 jaar werden misbruikt door volwassenen. Volgens de politie werden de gruwelijke video’s van het internet geplukt en op de geheugenkaart van de camera opgeslagen. Op de geheugenkaart stonden nog verschillende naakt- en andere seksueel getinte foto’s van een andere ex-vriendin van Brückner, niet de moeder van de vijfjarige.

De lokale politie vond daarnaast een illegaal Reck P6E pistool met munitie in zijn flat.

Brücker houdt vol dat hij niets met de ontvoering van Maddie McCann te maken heeft. Maar hij beroept zich op zijn zwijgplicht wanneer de politie hem daarover wil ondervragen.

Het Britse meisje (3) raakte vermist op 3 mei 2007 uit het vakantieappartement dat haar ouders hadden gehuurd in de Ocean Club in Praia da Luz in de Algarve. Het kind verdween toen de ouders wat verderop met vrienden zaten te eten.

Begin juni van dit jaar maakten de Duitse justitie en politie verrassend bekend dat ze de 43-jarige Duitser Christian Brückner verdenken van de ontvoering van en moord op Maddie.

