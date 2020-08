Nieuw merk verkoopt sneakers per stuk “voor mensen met ongelijke voeten”

Een linkervoet die twee maten groter is dan de rechter: het bestaat. Hoe die mensen dan schoenen kopen? Per twee paar, of door op Facebookpagina’s als ‘Schoenmaatje’ een tegenhanger te vinden met wie ze een schoen kunnen ruilen. Het Nederlandse merk Trace pakt nu uit met een wit paar sneakers, voor zowel mannen als vrouwen, waarvan de schoenen ook per stuk te koop zijn. “Het idee ontstond in onze modeopleiding vorig jaar”, zegt medeoprichtster Naomi Kamphorst (24). “Daar moesten we een innovatief project bedenken en een groepslid vertelde over een vriend met ongelijke voeten. Waarom konden schoenen niet per stuk verkocht worden? Dat idee hebben we uiteindelijk uitgewerkt. Er zijn wel enkele websites die ze verkopen, maar dat zijn vaak restschoenen die overblijven in de winkel. Je moet ze dan ook nog leuk vinden. Schoenen per stuk zijn daarvoor een oplossing.”