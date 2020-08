“Wie kleren van nieuwe collectie wil, zal sneller moeten zijn”: winkeliers kochten veel minder aan door minder inkomsten

De soldenperiode loopt vandaag officieel af, maar kledingwinkels blijven achter met een grote stock én een gebrek aan inkomsten. Als gevolg daarvan kocht driekwart van de handelaars minstens 20 procent minder nieuwe collectie aan. Dat blijkt uit een enquête van zelfstandigenorganisatie NSZ. Dat betekent niet per se dat klanten minder keuze zullen hebben, “maar ze zullen wel sneller moeten zijn”.

Een derde van de lente- en zomercollectie is niet verkocht. Kledingwinkels hebben nog een stock van 35 à 40 procent, zo blijkt uit een bevraging van NSZ bij 882 handelaars in de modesector. “Dat is te ...