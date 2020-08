Meest fanatieke supporters wachten spelers van AA Gent op aan oefencomplex

Opvallende taferelen zondagmiddag aan het Gentse oefencomplex enkele uren voor de aftrap van AA Gent – KV Mechelen. Een delegatie van de harde kern had verzamelen geblazen aan het oefencomplex van AA Gent in Oostakker om de spelers van AA Gent een hart onder de riem te steken.

“Dit was geen protestactie maar een positief initiatief om onze Buffalo’s op te peppen voor de belangrijke thuismatch tegen KV Mechelen”, klonk het bij de Gentse supporters die in het verleden regelmatig uitpakten met een sfeeractie waarbij de Gentse spelersbus werd opgewacht aan de Ghelamco Arena. In coronatijden is dit echter een ‘no-go-zone’ voor supporters en moesten de fanatieke Buffalo’s hun actie noodgedwongen verplaatsen naar Oostakker.