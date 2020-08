ONZE PUNTEN. Drie gebuisden bij Antwerp, doelpuntenmaker Nicholson was niet dé grote uitblinker bij Charleroi

Antwerp had al niet de beste competitiestart achter de rug, en met een nieuwe nederlaag tegen Charleroi deed het zichzelf geen plezier. Geen beste scores dus bij The Great Old zondagavond. Bij Charleroi was het uiteraard een ander verhaal: ze staan nu alleen eerste met een perfect rapport, en hoewel Shamar Nicholson beide goals scoorde, kreeg hij niet de beste score bij de Carolo’s.