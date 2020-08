“Sanda Dia werd eerder al door leden van Reuzegom uitgescholden voor neger”

Sanda Dia, de student die in 2018 overleed tijdens een studentendoop, was eerder al het slachtoffer van racisme bij de studentenclub Reuzegom. Hij werd door de leden ook vernederend behandeld.

Het actuamagazine Telefacts NU van VTM NIEUWS brengt dinsdag een uitgebreide reportage en reconstructie over de dood van de Leuvense student.

In VTM Nieuws vertelde reportagemaker Thomas Van Hemeledonck zondagavond dat ze onder meer mensen spreken die eerder al getuige waren van racistische uitlatingen. Zo riep een schachtenmeester bij de schoonmaak van zaal Albatros in Leuven ooit “hey, neger, komt eens terug….”

Toen de zaalverantwoordelijke daar een van de Reuzegommers op aansprak, antwoordde die dat hij zich met zijn eigen zaken moest bemoeien. Sanda Dia zelf bleef er gelaten bij.

Volgens reporter Thomas Van Hemeledonck van Telefacts NU was het geen alleenstaand geval, maar is er nog een voorafgaand feit. Niet met Sanda, maar in een filmpje in een Whatsapp-groep van de leden van Reuzegom is te zien hoe een van de leden van het presidium tegen een zwarte bedelaar zegt: ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’.

