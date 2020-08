Killian Sardella (18) is bij Anderlecht voorlopig eerste keuze om achterin te depanneren: “Ze vergeleken hem met Kompany”

De enkelbreuk van Elias Cobbaut (24) is een serieuze domper voor Anderlecht. Hij is vier maanden out en na Vincent Kompany verliest RSCA nog een centrale verdediger. Logisch dus dat er op de transfermarkt gezocht wordt naar een vervanger, maar voorlopig is jeugdproduct Killian Sardella (18) achterin eerste keuze. “Killian kan het spel makkelijk lanceren”, zegt zijn vader Dino.