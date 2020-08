Hans Vanaken snoert criticasters de mond: “Ik weet dat het niet goed genoeg was”

Daar was ‘ie plots, Hans Vanaken. Na enkele weken kritiek omwille van het gebrekkig vormpeil, opende de draaischijf van Club Brugge de score op Genk. Vanaken was achteraf de eerste om toe te geven dat het de afgelopen weken niet voldoende was.

“Als het na een fantastische periode bij Club Brugge twee of drie weken minder draait, weet je dat er kritiek kan komen. Ik moet dat aanvaarden en gewoon hard blijven werken”, aldus Vanaken.

Dat zijn doelpuntje deugd deed, hoeft geen uitleg. “De zaken liepen niet zoals ik het wou de laatste weken. Het is leuk om net voor de interlandperiode opnieuw vertrouwen te tanken”, zegt Vanaken, die straks naar de Rode Duivels vertrekt. “Ik zat in een minder periode en ik weet dat het niet goed genoeg was. Waarom het tijdens de eerste helft wél opnieuw zo vlot liep bij ons? Dat is een combinatie van allerlei factoren. Genk wou voetballen en plaatste geen laag blok zoals de vorige weken wel meer het geval was. Daardoor krijgen wij ook ruimte.”

Club won nu twee keer buitenhuis, maar wacht nog steeds op de eerste punten in Jan Breydel. “Het is momenteel inderdaad fijner om uit te spelen”, lacht Vanaken flauwtjes. “Ploegen durven dan net iets meer voetballen. En zo komt ons spel beter uit de. verf.”

Dessers: “Voel me verantwoordelijk voor nederlaag”

Een heel ander verhaal bij Cyriel Dessers. De spits van Genk is niet de man om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. “Ik voel me schuldig na die gemiste strafschop en de tweede tegengoal”, zuchtte Dessers na afloop.

Foto: BELGA

Cyriel Dessers zou in principe op de bank starten tegen Club, maar moest door het late afhaken van Onuachu 95 minuten het veld op. Het werd voor hem een topper met een heel wrange nasmaak.

“Ik voel me verantwoordelijk voor deze nederlaag”, zei de Genkse spits voor de tv-camera’s. “Die penaltymisser brak ons zuur op en ook die tweede tegengoal reken ik mezelf aan. Al moet ik eerst de beelden nog eens terugzien, maar ik had het gevoel dat ik net niet bij de bal geraakte. Dat is heel zuur, omdat we na de rust onze zwakke eerste helft leken recht te zetten. We zetten wél druk op de tegenstrever en creëerden prima kansen. Daardoor kwamen we heel goed in de match. Jammer dat het echter op deze manier moest aflopen.” (mg)