OHL denkt aan Casper De Norre van RC Genk

In zijn zoektocht naar verdedigers is OH Leuven uitgekomen bij Casper De Norre van RC Genk. De Leuvenaars tonen grote interesse voor de 23-jarige flankverdediger, die momenteel geen basissplaats heeft. De Norre zou bij OHL herenigd kunnen worden met Marc Brys, die hij kent van bij STVV. Bij Genk wensen ze De Norre echter niet te verhuren en willen ze alleen over een verkoop spreken.

OHL toont overigens ook verregaande interesse in de 25-jarige Tsjechische centrale verdediger Vaclav Jemelka , die momenteel voor Sigma Olomouc in eigen land uitkomt. Marc Brys zag in zijn defensie Schuermans, Duplus en Tshimanga voor meerdere maanden uitvallen, waardoor de nood aan nieuwe verdedigers hoog is in Leuven. (mah, thst, bfa)