Opnieuw slaat noodlot toe: pasgeboren baby’tje gestorven van gezin dat nog maar pas dochter (5) verloor op De Ster

Sint-Niklaas - Het Syrische gezin uit Antwerpen waarvan hun dochtertje deze maand verdronk op provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas, heeft nu ook hun pasgeboren zoontje verloren.

Antwerpenaar Tarek Al Jafal moest op 10 augustus afscheid nemen van zijn dochtertje Fida (5) nadat ze was verdronken in een onbewaakte zwemzone van recreatieoord De Ster in Sint-Niklaas. Nog geen drie weken later moet hij al opnieuw rouwen. “Mijn echtgenote was hoogzwanger toen onze dochter verdronk”, zegt de zwaar aangeslagen vader. “Door de shock van haar overlijden ontstonden er complicaties tijdens de zwangerschap. Ons zoontje Aiman werd geboren, maar stierf vijf dagen later in het ziekenhuis.”

De familie heeft intussen een advocaat in de arm genomen. Die moet hen helpen bij de zoektocht naar antwoorden op hun vragen over de verdrinkingsdood van Fida. “Ik wil weten hoe mijn dochter in het water is beland”, zegt Tarek. “Ik wil ook alle camerabeelden kunnen bekijken.”