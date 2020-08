AA Gent heeft eerste punten van het seizoen eindelijk beet na zuinige zege tegen KV Mechelen

AA Gent is weg uit de degradatiezone. Niangbo bezorgde de Buffalo’s de eerste punten van het seizoen, de eerste ook voor trainer Laszlo Bölöni. Niet zonder schoonheidsfoutjes en evenmin zonder enige meeval werd de maat genomen van een onmachtig KV Mechelen: 1-0. Maar om nu te concluderen dat AA Gent vertrokken is, dat niet.

De zucht van verlichting weerkaatste van de lege banken van de Ghelamco Arena. AA Gent is weg van de laatste plek. Met het eerste clean sheet, de eerste veldgoal én dus ook de eerste punten van het seizoen. Na een trainerswissel mocht het ook, want wie een trainer buitenzet na twee speeldagen zonder punten, danst niet de horlepiep wanneer diens vervanger hetzelfde aantal punten oogst. In tegenstelling tot Jess Thorup en diens vaste – of was het inmiddels vastgeroeste? – spelwijze, is Laszlo Bölöni nog zoekende naar wat hij zelf ‘het beste compromis’ noemt.

Terwijl Wouter Vrancken na de nederlaag tegen Cercle niet had gesleuteld aan de elf van KV Mechelen, gooide Laszlo Bölöni de boel na zijn eerste wedstrijd om. Het ruit dat een vierkant was geworden – en vierkant draaide – werd overboord gegooid. Verdwenen daardoor uit de ploeg: Dorsch, Bezus én Botaka. Bölöni ging voor een 4-3-3, met Chakvetadze voor het eerst sinds maart in de ploeg, Niangbo voorin. Achterin debuteerde recordaankoop Nurio, een paar weken eerder opgelapt dan voorzien. Ook legde de Roemeen geen strikte mandekking meer op in zijn middenveld, al moest hij defensief wel strikte lijnen uitzetten natuurlijk. Vooral zijn twee buitenspelers waren niet te benijden. Niangbo moest de kwieke Kaboé schaduwen, terwijl Kleindienst bij omenten de positie van de oprukkende Castro-Montes moest invullen als rechtsachter.

Aan het spelsysteem lag het vast niet maar voor het eerst moesten de Buffalo’s het begin van de match niet lijdzaam ondergaan. Niangbo kreeg een kansje, Yaremchuk kreeg zijn hoofd onvoldoende tegen een voorzet van Nurio, Kleindienst zijn voet. Het was golden boy Chakvetadze die doelman Coucke tot de moeilijkste redding dwong.

Na het openingskwartier zakte Gent in en sneed KV Mechelen er een paar keer door. Maar efficiëntie bleek net als de weken voordien weer een probleem voor Malinwa. Schoofs haalde de achterlijn, legde terug op Hairemans maar die knalde tegen Togui. Of hoe AA Gent diens achterste mocht kussen voor zoveel meeval. Figuurlijk dan toch. Uiteraard maakte ook Plastun weer zijn foutje, maar voor het eerst in vier matchen werd dat niet afgestraft. Storm probeerde het tegenvoets maar zijn bal ging tegen de voet van Roef. Het bleek een vitale redding.

Het doelpunt viel even later aan de overzijde, waar een defensieve blunder wél werd afgestraft. Bushiri miste zijn interceptie op een verlengde uittap, waardoor Yaremchuk de zestien kon induiken. Doordat de Oekraïner zich bijna verslikte in zijn controle, werd terugleggen op Niangbo de enige optie. De Nigeriaan werkte puik af: 1-0.

Middenveld van Gent is baas

Doordat Gent voor het eerst dit seizoen op voorsprong stond, hielden de Buffalo’s na de rust makkelijker de controle over de wedstrijd. Geen stress van ‘het moeten’ betekende evenwel dat er weinig drang was om een tweede te maken. Gent loerde louter op foutjes bij een Mechelen dat in het middenveld te onmachtig bleek om Owusu en Kums de baas te kunnen. Kansen voor Gent bleven niettemin schaars. Op de counter speculeerde Chakvetadze wel op een strafschop maar hij kreeg geel, Yaremchuk zag een schot door Coucke naast geduwd. Hoewel het achterin bij Gent soms bibberen is – toch met Plastun in de buurt - speelde KV Mechelen zijn minste wedstrijd tot nu toe. Alleen via de kopkracht van invaller De Camargo en de turbo van Kaboré kwam er even gevaar. In het slot kregen Botaka en Kleindienst nog een kansje maar de 2-0 bleef uit.

AA Gent tankt zo punten én vertrouwen, al gelooft niemand dat Laszlo Bölöni de ploeg nu al op de rails heeft. Het wint voor het eerst een etappe in een wat lange achtervolgingsrace wordt, maar onder stoom is dit Gent nog lang niet.