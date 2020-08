Beloften van Club Brugge en Lommel delen de punten in 1B

Club NXT en Lommel United hebben zondagavond de slotwedstrijd van de tweede speeldag in 1B afgesloten met een 2-2 gelijkspel. De beloften van Club en Lommel pakten zo hun eerste punt van het nieuwe seizoen.

Via Sebastiaan Brebels (34.) hadden de Limburgers de score geopend, maar de doelpuntenmaker moest nadien met rood van het veld nadat hij zich gerevancheerd had. Met een man meer leek Club dankzij doelpunten van Thomas Van den Keybus (75.) en Cisse Sandra (80.) op weg naar de zege, vijf minuten voor affluiten zorgde Manfred Ugalde toch nog voor een puntendeling, waarmee ze de rode lantaarn aan een puntenloos Deinze laten. Seraing is met zes op zes de leider in 1B.