“Charleroi wordt een heel lastige klant”

Vrolijk word je er niet van als je Charleroi ziet spelen. Je klapt niet op de billen van weer een technisch hoogstandje of onverdroten aanvalsspel. Amusementswaarde vijf of zes. Maar het is o zo efficiënt. Nu met 12 op 12 op kop. Doelsaldo 7-1. Vooral dat dit het doortrekken is van een concept dat al jaren hetzelfde is, maakt het speciaal.