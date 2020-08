Roman Yaremchuk haalt fors uit ondanks eerste zege: “Iedereen heeft een slecht gevoel, we speelden niet als Gent”

AA Gent heeft zondagavond de slotwedstrijd van de vierde speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van KV Mechelen. Anderson Niangbo scoorde na 36 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd, Roman Yaremchuk was ondanks de zege opvallend hard in zijn commentaar na de wedstrijd. De geviseerde coach Laszlo Bölöni reageerde vlijmscherp op de felle tirade van zijn spits...

“Dit zijn drie heel belangrijke punten voor ons”, aldus Yaremchuk. “Maar iedereen heeft een slecht gevoel na onze match. Want we speelden niet als Gent. Het is moeilijk voor ons team want we moeten spelen als één van de beste ploegen in België maar nu lijken we wel op een ploeg uit tweede klasse. We moeten meer doen: meer kansen bij elkaar voetballen. Er is maar één optie: hard werken en iets veranderen. Als je in de Champions League wil raken moet je anders spelen. Dit is mijn mening.”

“Ik begrijp niet hoe we spelen”, vervolgde hij. “We hadden nog niet veel tijd met deze coach, dus we begrijpen nog niet zo goed onze tactiek. We spelen erg defensief. Maar het is niet goed voor ons. We zijn AA Gent en zeker thuis moeten we meer tonen. Ik denk dat vandaag de drie punten pakken het belangrijkste was, maar we zullen hier maandag over praten.”

“Zonder een tactiek is het moeilijk”

“Natuurlijk ben ik blij dat ik na vier duels eindelijk eens een doelpunt aanbracht. Vorig seizoen liep het heel goed maar nu is het nog niet 20%. Het is nog niet bijzonder. Het halve team is veranderd. We verloren met Jonathan een heel belangrijke speler. Zeker voor mij, hij was wel mijn tweede broer in het team. Hij begreep me zo goed. En we missen ook Laurent Depoitre. Maar daar moeten we iets aan doen. Zonder een tactiek is het moeilijk om offensief wat te brengen. Jonathan scoorde 60% van onze goals. We verloren niet alleen hem maar ook onze stijl. Om de kop te spelen. We missen creativiteit. En we zullen problemen hebben als we zo Champions League spelen.”

“Je moet de match in handen durven te nemen”, besloot de aanvaller. “En als een geheel spelen. Ik ben hier al vier jaar en de voorzitter zei ook altijd: je moet als een kampioen spelen. De fans kijken naar voetbal voor mooi spel. We kunnen fantastisch spelen en verliezen, dat kan gebeuren. Als de supporters dit zien, zullen ze terecht kritisch zijn.”

Bölöni: “Als hij niet tevreden is, moet hij andere club kiezen”

Laszlo Bölöni reageerde vlijmscherp op de felle tirade van zijn aanvaller: “Ik wil geen conflict en waardeer hem enorm. Als Yaremchuk niet tevreden is, moet hij maar een andere club kiezen. Ik ben niet hier om alle spelers te beluisteren. Als ik al hun adviezen zou moeten meenemen in mijn besluitvorming... Enkel de club telt. Ik zie heus wel de kwaliteiten van mijn spelers maar ook hun gebreken. Ik begrijp heel goed dat ze opmerkingen hebben, maar ze moeten ook zelf presteren.”

“Ik ben na afloop van dit duel best tevreden over bepaalde zaken maar we speelden nog wisselvallig”, keek Bölöni terug op de prestatie van zijn team. “Maar vandaag telde voor mij enkel het resultaat. Na rust hebben we de kansen niet afgemaakt en moesten we heel diep gaan. Maar ik feliciteer mijn spelers want Mechelen is toch een sterke ploeg. Ik voelde ontzettend veel warmte van onze fans die ons kwamen uitwuiven aan het oefencentrum. Zoiets maakte ik ook wel mee bij Antwerp maar het blijft toch bijzonder”

