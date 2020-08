Een stapje vooruit voor Lachaert: partijvoorzitters zitten voor het eerst samen om te spreken over een nieuwe regering

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert heeft zondag een eerste succes(je) geboekt in zijn zoektocht naar een Vivaldi-coalitie. De koninklijk opdrachthouder slaagde erin de zeven partijen die hij in een regering wil – Open VLD, MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo en CD&V – samen rond de tafel te brengen. Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens dus. Het zou in normale tijden een fait divers zijn, maar 15 maanden na de verkiezingen is het voorwaar een unicum in deze formatie. Dat Vivaldi er ook echt komt, dat is nog lang niet zeker. Maar veto’s werden alvast niet uitgesproken.