Eigenaar wil zijn drie Amerikaanse voetbalclubs verkopen na beschuldigingen van racisme

Dell Loy Hansen, eigenaar van Major League Soccer-team Real Salt Lake City, wil de club verkopen na beschuldigingen van racisme, zo maakte de Major League Soccer (MLS) zondag bekend.

De MLS stelde eerder al een onderzoek in naar racistische uitlatingen van Hansen, die met Utah Soccer Holding ook eigenaar is van Utah Royals en Real Monarchs. Hij zou nu alle clubs van de hand willen doen, na de storm van kritiek die losbarstte nadat hij op zijn beurt kritiek had geuit op de beslissing van zijn spelers om afgelopen week niet in actie te komen, als protest tegen het politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten. Hansen omschreef dat als “een gebrek aan respect”.

De protesten in de VS bereikten de voorbije dagen een hoogtepunt nadat de zwarte Amerikaan Jacob Blake door een agent meerdere keren in de rug werd geschoten toen hij zondag terug naar zijn auto liep waar zijn drie kleine kinderen in zaten.