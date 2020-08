Spaans international mist Nations League-duel tegen Duitsland na coronabesmetting

De Spaanse middenvelder Mikel Oyarzabal, ploegmaat van Adnan Januzaj bij Real Sociedad, mist het Nations League-duel van de Spanjaarden donderdag bij Duitsland na een positieve coronatest. Oyarzabal, die even in quarantaine moet, wordt in de selectie vervangen door Gerard Moreno (Villarreal).

Moreno was het voorbije seizoen in Spanje de Spanjaard die meeste scoorde, met achttien treffers. Enkel Lionel Messi, met 25 goals, en Karim Benzema (21 goals) scoorden meer. Dat hij niet in de oorspronkelijke selectie van bondscoach Luis Enrique zat, was in Spanje een grote verrassing.

De Spaanse nationale ploeg begint maandag in Madrid aan haar voorbereidingen op het duel in Stuttgart. Drie dagen na de wedstrijd tegen Duitsland wordt in de Spaanse hoofdstad het tweede Nations League-duel afgewerkt tegen Oekraïne.