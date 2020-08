Niet om vrolijk van te worden: zonnestralen moeten stilaan wijken voor regenwolken

Maandag krijgen we vrij veel wolkenvelden met af en toe enkele zonnestralen. In de ochtend kan er nog wat lichte regen vallen in de Ardennen. Daarna wordt het overal meestal droog met slechts hier en daar een lokaal buitje, vooral in de kuststreek en in de Ardennen. Dat meldt het KMI.

De weersverwachtingen voor maandag. Foto: KMI

Het is maandag koel voor de tijd van het jaar met maxima van 13 à 15 graden in de Ardennen, 16 of 17 graden aan zee tot 17 à 19 graden elders in het land. De wind is zwak tot matig, aan zee matig. Maandagavond en volgende nacht wordt het overwegend droog met vrij veel bewolking en af en toe enkele opklaringen. Lokaal vormt er zich nevel of mist. Het koelt sterk af met minima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden vlak aan zee. Er staat een zwakke veranderlijke wind.

Dinsdag blijft het overwegend droog en wisselen opklaringen en wolken met elkaar af. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. De maxima halen niet meer dan 14 tot 18 graden. De wind is zwak tot soms matig.

Ook woensdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft het grotendeels droog. Vooral nabij de Nederlandse en Duitse grens is er kans op een bui. Met maxima van 15 tot 20 graden wordt het een paar graden zachter. Er staat slechts een zwakke veranderlijke wind.

Donderdag wordt het zwaarbewolkt en trekt een regenzone van west naar oost door het land. De maxima schommelen tussen 15 en 20 graden. Er waait een meestal matige zuidenwind, ruimend naar zuidwest.

Vrijdag is het veelal bewolkt en valt er soms wat regen, vooral over het noordwesten van het land. Het is iets zachter met maxima van 18 tot 23 graden, bij een matige zuidwestenwind. Later zwakt de wind wat af en ruimt naar west.

Zaterdag trekt een nieuwe regenzone over het land. De temperaturen halen 16 tot 23 graden.

Zondag wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog. De maxima schommelen rond 19 of 20 graden in het centrum van het land.