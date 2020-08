Megaproces over neerhalen van vlucht MH17 wordt hervat

De rechtszaak over het neerhalen van vlucht MH17, ruim zes jaar geleden, gaat maandag in Nederland verder. Voor het monsterproces zijn dit en volgend jaar meerdere zittingsblokken gereserveerd. Vanaf maandag zijn twee weken uitgetrokken, op de eerste zittingsdag wordt waarschijnlijk duidelijk hoeveel dagen daarvan nodig zullen zijn.

Maandag krijgen de advocaten van de nabestaanden het woord om onder meer vragen van de rechtbank te beantwoorden over de mogelijke verzoeken om schadevergoeding van de nabestaanden. Het Openbaar Ministerie en de verdediging mogen daar vervolgens op reageren. Wanneer de vorderingen tijdens het proces ingediend kunnen worden, is nog niet duidelijk. Meerdere nabestaanden hebben aangegeven dat zij een slachtofferverklaring willen voordragen, het is ook nog niet duidelijk op welk moment tijdens de rechtszaak dat gaat gebeuren.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt, boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.

Een door de Nederlandse justitie geleid internationaal onderzoek leidde tot de aanklacht tegen de vier verdachten. Oleg Poelatov is de enige van de vier verdachten die zich door Nederlandse advocaten laat verdedigen. De andere drie - Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko - hebben niets van zich laten horen. Poelatov woont het proces zelf niet bij.