Politie verzweeg hardhandig optreden tegen Jozef Chovanec in cel: “Er wordt niet verteld dat zijn hoofd in een deken gewikkeld werd”

In het politieverslag van de gebeurtenissen in de cel van Jozef Chovanec worden cruciale elementen uit het optreden van de agenten weggelaten. Dat meldt de krant De Morgen maandag, die het verslag kon inkijken.

De interventie wordt volgens de krant in het verslag enkel in grote lijnen geschetst. “Wie die versie van de feiten vergelijkt met de beelden die twee weken geleden naar buiten kwamen, kan niet anders dan vaststellen dat het verslag het politieoptreden enigszins minimaal beschrijft”, klinkt het. “Er wordt niet verteld dat Chovanec’ hoofd in een deken gewikkeld werd. Evenmin is te lezen dat agenten minutenlang op Chovanec’ rug zaten, waardoor hij amper adem kon halen. Ook de Hitlergroet van een agente is opvallend afwezig.”

Er is volgens De Morgen ook een groot verschil met het relaas van wat er zich eerder op de avond afspeelde, toen Chovanec het op het vliegtuig en op het tarmac aan de stok kreeg met agenten. Dat alles wordt in extenso beschreven, in lange paragrafen vol details. De zware nachtelijke interventie wordt in elf zinnetjes afgehaspeld.

De verhoren die het Comité P afnam van de betrokken agenten, die De Morgen ook kon inkijken, waren volgens de krant een stuk uitvoeriger.