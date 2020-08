Gouverneur vraagt Trump om niet naar Kenosha te komen: “Uw aanwezigheid zal onze genezing alleen maar belemmeren”

De gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, Tony Evers, heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgeroepen zijn bezoek aan de stad Kenosha te annuleren. “Ik ben bang dat uw aanwezigheid onze genezing alleen maar zal belemmeren”, schreef Evers in een brief die zondagnacht werd gepubliceerd.

Evers vreest ook dat voor een bezoek van Trump ordetroepen moeten worden ingezet die eigenlijk nodig zouden zijn om de veiligheid van de bevolking te waarborgen.

Een week geleden schoot een politieagent in Kenosha de 29-jarige zwarte Amerikaan Jacob Blake zeven keer in de rug. Na de schietpartij braken protesten uit, waaronder twee nachten op rij van geweld met brandende gebouwen en auto’s.

Tijdens de derde nacht schoot een 17-jarige jongen die als gewapende burger probeerde door de straten te patrouilleren twee mensen dood en verwondde een ander. De jongen wordt beschuldigd van moord, zijn advocaat spreekt van zelfverdediging.

Trump heeft de afgelopen dagen benadrukt dat de orde in de stad snel hersteld moet worden. Het Witte Huis maakte zaterdag bekend dat de president dinsdag naar Kenosha zou vliegen. Hij wil de veiligheidsautoriteiten ontmoeten en een idee krijgen van de schade na de gewelddadige protesten, aldus een woordvoerder.

Biden roept Trump op om geweld te veroordelen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft Trump intussen ook opgeroepen om geweld uit elke hoek te veroordelen. “We moeten geen land worden dat met zichzelf in oorlog is”, zei Biden zondag. “Schietpartijen in de straten van een Amerikaanse stad zijn onaanvaardbaar. Ik veroordeel dit geweld ondubbelzinnig. Ik veroordeel elke soort geweld door om het even wie, zowel door links als rechts. En ik roep Donald Trump op om hetzelfde te doen”, aldus Biden.