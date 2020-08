Urenlange panne bij Amerikaans bedrijf had wereldwijd gevolgen voor websites

Het Amerikaanse telecombedrijf CenturyLink heeft zondag te kampen gehad met een netwerkpanne van enkele uren, die gevolgen had voor websites, streamingplatformen en videospellen in de Verenigde Staten en Europa.

“Op 30 augustus waren klanten in verschillende internationale markten getroffen door een panne op ons netwerk”, bevestigt het bedrijf aan het Franse persagentschap AFP. “We kunnen bevestigen dat alle diensten hersteld werden om 11.12 uur (15.12 uur GMT)”, aldus CenturyLink. Volgens de website Downdetector duurde de panne meer dan vijf uur.

Zeker 10.000 klanten van het bedrijf uit Monroe in Louisiana kampten urenlang met verbindingsproblemen, aldus Downdetector. Onder hen grote namen zoals Amazon, eBay, Starbucks, streamingplatform Hulu en videospellen PlayStation network en XBox Live. CenturyLink preciseerde niet wat de oorzaak voor de panne was, maar die zou gelinkt kunnen zijn aan problemen in het netwerk van een van zijn datacenters, luidt het op de website van het bedrijf.

In 2018 was CenturyLink ook slachtoffer van een zware bug die gevolgen had voor geldautomaten en noodoproepen (911) in de Verenigde Staten.