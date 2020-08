Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) steunt Jan Jambon: “Politiek verantwoordelijk? Neen. Neen. Het vertrouwen blijft ongeschonden”

Het vertrouwen in het functioneren van Jan Jambon (N-VA) als Vlaams minister-president blijft “ongeschonden” na zijn optreden in de zaak-Chovanec. Dat heeft Kamerfractieleider en partijgenoot Peter De Roover maandagochtend gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De Roover erkent weliswaar dat Jambon “op communicatief vlak” in de fout ging door te zeggen dat hij op geen enkel moment op de hoogte was van de zaak rond het overlijden van de dode Slovaakse zakenman in een politiecel op de luchthaven van Charleroi, maar vindt dat oppositie en media de verkeerde zondebok hebben uitgekozen. “Het rapport van de politie waarover minister Jambon beschikte was geruststellend”, aldus De Roover maandagochtend op Radio 1. “Het overlijden was volgens dat rapport geen gevolg van het politieoptreden. Op dat moment moet je als minister geloof hechten aan de pv’s. Tot het tegendeel bewezen is, en niet omgekeerd. Er was toen trouwens ook al een gerechtelijk onderzoek opgestart.”

“Het klopt dat we intussen mogen aannemen dat er wat mis was met het politierapport in kwestie”, geeft De Roover toe. “Maar dat had op het moment zelf niemand door. De pers wist het niet, en ook in de Kamer vond geen enkel parlementslid het toen nodig om de minister of het Comité P daarover vragen te stellen. Dus dat de oppositie nu zegt dat er genoeg alarmsignalen waren, dat vind ik heel vreemd. Het is heel makkelijk om nu de indruk te wekken dat de minister toen had moeten weten wat er aan de hand was.”

De discussie over of Jambon al dan niet met de Slovaakse ambassadeur heeft samengezeten over de zaak en wat er tijdens dat onderhoud is gezegd is volgens De Roover dan ook “totaal irrelevant”. “We moeten het hebben over waar we het over moeten hebben: wat is er gebeurd waardoor dat gerechtelijk onderzoek zo traag vorderde? Het feit dat de familie extra onderzoeksdaden vroeg, speelde daarin zeker een rol. Maar dat is niet voldoende als verklaring. Waarom heeft het parket het onderzoek ook niet geëscaleerd naar het Comite P (dat verantwoordelijk is voor parlementair toezicht op de politiediensten, nvdr.) toen uit dat walgelijke filmpje bleek dat er meer aan de hand was? Nu hebben we dagenlang energie verspild aan allerlei vragen over het geheugen van de minister, maar niet over wat essentieel is: het functioneren van de politie, en hoe we kunnen vermijden dat dit opnieuw gebeurt? Dát is het belangrijkste.”

Het functioneren van Jambon als Vlaams minister-president staat volgens De Roover dan ook helemaal niet ter discussie. “Het vertrouwen in Jan is niet onderbroken. Deze heisa is natuurlijk niet aangenaam, zeker niet in tijden van regeringsvorming. Maar of Jambon politiek verantwoordelijk is? Neen. Neen. Er zijn geen fouten gemaakt, en de minister kan enkel verantwoordelijk zijn als er fouten worden gemaakt.”

