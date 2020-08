China woedend om bezoek van Tsjechische Senaatsvoorzitter aan Taiwan: “Hier moet hij een zware prijs voor betalen”

De Tsjechische Senaatsvoorzitter Milos Vystrcil heeft zich een diplomatieke rel met China op de hals gehaald door een officieel bezoek te brengen aan Taiwan. Hij zal daarvoor “een zware prijs betalen”, waarschuwt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.

Een delegatie onder leiding van Vystrcil, met onder meer ook de burgemeester van Praag, kwam zondag aan in Taipei voor een zesdaags bezoek, bedoeld om de economische relaties tussen Tsjechië en Taiwan aan te halen. Een “provocatie”, meent de Chinese regering. Taiwan is een de facto onafhankelijke staat in de Oost-Chinese Zee, maar Peking ziet het eiland als een afvallige provincie van het Chinese vasteland. Door Chinese weerstand wordt Taiwan door maar weinig landen als staat erkend en zijn officiële bezoeken aan het eiland zo goed als uitgesloten.

“De Chinese regering en het Chinese volk zullen het nooit laten passeren en zullen nooit gewoon toekijken”, zegt de Chinese buitenlandminister Wang Yi in een statement op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De regering moet Vystrcil “een zware prijs laten betalen voor zijn kortzichtig gedrag en politieke speculatie”. “Het één-Chinaprincipe (één land met twee systemen, red.) uitdagen in de zaak rond Taiwan is een vijand worden van 1,4 miljard Chinezen en betekent een internationale vertrouwensbreuk”, klinkt het nog.

Wang is momenteel op doorreis door Europa. China hoopt op het einde van het jaar een nieuw investeringsakkoord te kunnen sluiten met de Europese Unie.