Japan zet zich schrap voor tyfoon Maysak

Japan zet zich schrap voor de tyfoon Maysak, die windsnelheden tot 252 kilometer per uur zou kunnen halen. De storm komt wellicht in de loop van maandagavond aan land.

De tyfoon bereikt maandag de Zuidelijke Japanse eilanden. Het Japanse meteorologische agentschap waarschuwt voor een “grote ramp” op Okinawa, de op één na grootste eilandengroep van Japan.

Maysak is dit jaar al de negende tyfoon in Japan. De storm wint de komende uren nog aan kracht. Op de piek, wellicht in de loop van maandagavond en -nacht, worden windsnelheden tot 252 kilometer per uur voorspeld. Er zou ook tot 80 millimeter regen per uur kunnen vallen. Op dit moment zit het oog van de storm nog ten zuiden van Okinawa. Maysak haalt op dit moment wildsnelheden tot 216 kilometer per uur.

Veel scholen en openbare diensten op Okinawa worden vanaf maandagmiddag gesloten. De vluchten van en naar de regio zijn al geschrapt.