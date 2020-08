Claudio Bravo gaat doel van Betis Sevilla verdedigen

De Chileense doelman Claudio Bravo heeft een contract voor een jaar (met optie) ondertekend bij Betis Sevilla, zo maakte de club zondagavond bekend. Hij komt transfervrij over van Manchester City, waar hij als invaller (voor Ederson) zijn verbintenis zag aflopen.

De 37-jarige Bravo speelde eerder in La Liga bij Real Sociedad en FC Barcelona. Hij vindt bij Betis zijn landgenoot Manuel Pellegrini terug als coach.

De 123-voudig international heeft een rijkgevulde erelijst met onder meer twee overwinningen in de Copa America, twee Spaanse en Engelse landstitels en een Champions League (in 2015 met Barcelona, waar hij invaller was voor Ter Stegen).

Betis Sevilla beëindigde de Spaanse competitie als vijftiende. Joel Robles was er vorig seizoen eerste keuze in doel, voor Dani Martin. (belga)