Brusselse politie neemt wagens van vijf wegpiraten in beslag

Brussel -

De Brusselse politie heeft het voorbije weekend maar liefst vijf voertuigen van wegpiraten in beslag genomen. Het ging telkens om bestuurders die in de omgeving van het Atomium halsbrekende toeren uithaalden met hun wagen of een straatrace hielden, en daarbij andere weggebruikers in gevaar brachten. Het rijbewijs van de vijf personen werd ook meteen voor twee weken ingetrokken, zo meldt politiewoordvoerder Olivier Slosse.