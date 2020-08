Simulatie toont piek van 700 besmettingen per dag in Antwerpen zonder bijkomende maatregelen: “Onze opofferingen maken een verschil”

Als er geen bijkomende maatregelen waren genomen, had de tweede golf van de coronapandemie in de provincie Antwerpen kunnen leiden tot een piek van wel 700 nieuwe besmettingen per dag. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht maandagochtend gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum.

“We moeten nu leren samenleven met het virus”, aldus Van Gucht. “Daarom is het belangrijk dat we een evenwicht vinden tussen wat leefbaar is, en wat nodig is voor de bestrijding van het virus. We leven nu anders dan een jaar geleden, en we weten: dat vraagt om een opoffering. Maar het maakt een verschil, de situatie in Antwerpen bewijst dat. We hebben dan ook aan wetenschappers van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen gevraagd om een simulatie te maken hoe de situatie zou zijn als de stijging in juli zich had doorgezet.”

“In Antwerpen ging het aantal besmettingen vanaf half juli in stijgende lijn. Mét een exponentiële toename: meer dan een verdubbeling van de cijfers op weekbasis”, legde Van Gucht uit. “Maar uit de mobiliteitscijfers van Google blijkt dat mensen al vanaf 25 juli weer meer thuisbleven. Inspanningen van de bevolking die niet zonder gevolg zijn gebleken: de curve van het aantal besmettingen in Antwerpen begon al vanaf 26 juli om te buigen, nog voor de bijkomende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de provincie effect konden hebben. Dat is niet vanzelfsprekend”, aldus Van Gucht.

Foto: Crisiscentrum

“Anders had dat normaal op 9 augustus tot meer dan 700 besmettingen per dag geleid. Maar we hadden eerder een afplatting dat onder de 300 besmettingen per dag bleef. Intussen is het aantal besmettingen in Antwerpen gedaald tot 100 per dag. Op die manier hebben we heel wat ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen vermijden. Dat toont ook aan dat we het virus samen klein kunnen krijgen, mits solidariteit en volharding. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we dit ook deze winter zullen kunnen. Het virus kan niet vooruit denken, maar wij wel”, klinkt het.

Foto: Crisiscentrum

Negatieve test is géén vervanger voor verplichte quarantaine

“Ik wil ook herhalen waarom die verplichte quarantaine van 14 dagen na een risicocontact of een bezoek aan een rode zone belangrijk is”, aldus Van Gucht. “Wie besmet is, kan tot 14 dagen later ziektesymptomen ontwikkelen. Je kan ook besmet zijn en vlak na die blootstelling een negatieve test afleggen. Een negatieve test meteen na terugkeer uit een rode zone is dus geen vervanger voor quarantaine! Dat is geen garantie dat u geen drager bent van het virus.”

Cijfers

Er werden de afgelopen week dagelijks gemiddeld 430 nieuwe gevallen van het coronavirus geregistreerd in ons land, een daling met 14 procent tegenover een week eerder. “Die daling gaat ook iets sneller, na enkele dagen te hebben geschommeld rond 10 procent”, aldus Van Gucht. “De grootste daling vindt plaats in de grote steden: Antwerpen, Luik, en nu ook Brussel.”

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest waren er de afgelopen week gemiddeld 112 nieuwe besmettingen, of een daling van 12 procent. In Antwerpen kwamen er de voorbije week gemiddeld 86 nieuwe gevallen bij per dag, een daling met 24 procent.

In de andere provincies worden dalingen tussen 3 en 38 procent opgetekend. Enkel in Vlaams- en Waals-Brabant stijgen de besmettingen nog, met respectievelijk 8 en 41 procent. “In absolute getallen blijft het echter relatief laag, met gemiddeld 41 nieuwe gevallen in Vlaams-Brabant en 15 besmettingen per dag in Waals-Brabant.”

Ook qua ziekenhuisopnames zet de dalende trend zich duidelijk verder: afgelopen week waren dat er gemiddeld 15 per dag. Een week geleden waren dat er nog 24, dus een daling met 39 procent. Er vielen afgelopen week ook gemiddeld 4 dodelijke slachtoffers per dag, een daling met 53 procent tegenover een week eerder. De afgelopen dagen waren dat er nog maximaal 5 per dag. “Evenveel als voor de hittegolf”, aldus Van Gucht.