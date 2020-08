Zuhal Demir: “Ousmane Dia is een held die vandaag door de hel moet gaan”

Leuven - Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir heeft op haar Facebookpagina een reactie geplaatst op het interview in De Morgen met Ousmane Dia, de vader van Sanda Dia die in 2018 is overleden bij een studentendoopritueel. In haar bericht noemt de N-VA-minister de vader “een held die vandaag door de hel moet gaan”. De betrokken Reuzegomleden bestempelt Demir als “rotverwende rijkeluiskindjes”. “Ze zullen nooit aan de enkels komen van wat Dia en Ousmane samen gepresteerd hebben”, aldus Demir.

“Ik ben er kapot van”, schrijft Demir in haar Facebook-post. “Ik ben diep geraakt door het interview” met Ousmane Dia van afgelopen weekend. “Hij doet me denken aan mijn vader en zo veel andere ouders van allochtone kinderen die naar Vlaanderen zijn gekomen zonder de taal en gewoontes te kennen. Een achterstand die vaak niet in één mensenleven valt in te halen”, stelt Demir.

Zulke ouders “pushen hun kinderen voorbij grenzen waar zij alleen maar van kunnen dromen”, aldus Demir. “Het duurde niet lang voor ons Nederlands beter was dan het zijne. Het duurde ook niet lang voor de kinderen beter ‘wegwijs’ waren in Vlaanderen dan zij. Dat is verdomd moeilijk en zorgt voor wrijvingen. Je wordt als ouder verplicht om je kinderen te volgen in plaats van ze te leiden. Dat is loslaten, vertrouwen en toeschouwer worden. Veel vroeger dan je eigenlijk zou willen.”

Demir verwijst ook naar het ‘apostelkleed’ dat Ousmane Dia nog samen met zijn zoon uit een laken heeft gesneden, zonder dat hij precies wist waarvoor het zou dienen. “Het apostelkleed dat ze samen uit een lap stof sneden, werd zijn doodskleed”, schrijft Demir.

“Een nest van rotverwende rijkeluiskindjes”

De N-VA-minister haalt uit naar de betrokken leden van de studentenclub Reuzegom. “Het netwerk waar Sanda van droomde bleek een nest van rotverwende rijkeluiskindjes die nooit eerder in hun leven hebben gewerkt en voor al hun stommiteiten konden terugvallen op papa’s en mama’s netwerk en portefeuille. Ze zullen nooit aan de enkels komen van wat Dia en Ousmane samen gepresteerd hebben. In twee dagen tijd hebben ze twee generaties werk en liefde verwoest uit pure verveling. En dat is hartverscheurend.”

Op 4 september beslist de raadkamer of achttien leden van studentenclub Reuzegom vervolgd worden voor de dood van Sanda Dia (20) na een doop in 2018.