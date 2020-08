Natuurbranden leggen 10.000 hectare Spaans bos in de as

In de Spaanse provincie Huelva hebben natuurbranden nu al zeker 10.000 hectare woud in de as gelegd. Meer dan 3.000 inwoners hebben hun huizen moeten verlaten.

Zowat 500 brandweermensen worden ingezet tegen het vuur. Zij krijgen de assistentie van het leger, 24 blushelikopters en een vliegtuig. De branden zijn op dit moment nog niet onder controle, maar de weersvoorspellingen voor de komende dagen zijn iets gunstiger, met een zwakkere wind en vochtigere lucht.

Almonaster La Real, een dorpje van nog geen 2.000 inwoners op 40 kilometer ten oosten van de Portugese grens, is het zwaarst getroffen. Ook in Murcia is 300 hectare bos in de as gelegd.

Over het algemeen bleef Spanje de afgelopen zomer - en voor de branden in Huelva - relatief gespaard van bosbranden. Half augustus was in totaal 31.000 hectare in vlammen opgegaan, tegenover 72.000 op hetzelfde moment vorig jaar. Gemiddeld ging de afgelopen tien jaar tussen januari en half augustus bijna 63.000 hectare natuur verloren in Spanje.