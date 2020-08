Meevaller voor AA Gent: thuis tegen Oostenrijkse nummer twee Rapid Wenen in derde voorronde van Champions League

AA Gent neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Rapid Wenen. De voorronde zal in één wedstrijd worden beslist en daarin hebben de Buffalo’s thuisvoordeel, al zal de match wel achter gesloten deuren worden gespeeld.

Met de Oostenrijkers van Rapid Wenen trof AA Gent de op papier makkelijkste tegenstander in de derde voorronde van de Champions League. De andere opties waren immers PAOK Saloniki, die zich dankzij miljardair Savvidis in 2019 nog tot Grieks kampioen kroonden, en het Nederlandse AZ Alkmaar, met de Nederlandse internationals Calvin Stengs en Myron Boadu. Bovendien mag AA Gent de confrontatie, die in één enkele match beslist zal worden, ook thuis aanvatten.

Rapid Wenen eindigde vorig seizoen na play-offs als tweede in de Oostenrijkse Bundesliga, achter kampioen Red Bull Salzburg, maar voor LASK Linz, waar Club Brugge vorig seizoen in de play-off-ronde van de Champions League de maat van nam. In de tweede voorronde schakelden de hoofdstedelingen de Kroatische nummer twee NK Lokomotiva uit: 0-1. Uitkijken is het vooral voor hun Griekse spits Taxiarchas Fountas, een drievoudig international die vorig seizoen 20 goals maakte.

Morgen opnieuw loting

De derde voorronde zal betwist worden in één enkele match op dinsdag 15 of woensdag 16 september, met verlengingen en penalty’s indien het na negentig minuten gelijk is. De winnaar stoot door naar de play-off-ronde van de Champions League. Die worden wel met heen- en terugmatchen gespeeld, op 22-23 en 29-30 september. Daarvoor wordt morgen/dinsdag geloot. Als Gent in een van beide voorrondes faalt, wacht als vangnet sowieso de poulefase van de Europa League.

Club Brugge is als Belgisch kampioen al zeker van een plaatsje in de lucratieve groepsfase. Als AA Gent zowel de derde voorronde als de play-off-ronde weet te overleven, kan het blauw-zwart vervoegen op het kampioenenbal.

Volledige loting:

Kampioenenspoor

Ferencvaros - Dinamo Zagreb

Qarabag - Molde

Omonia Nicosia - Rode Ster Belgrado

Midtjylland - Young Boys Bern

Maccabi Tel Aviv - Dinamo Brest

Niet-kampioenenspoor:

AA Gent - Rapid Wenen

PAOK - Benfica

Dinamo Kiev - AZ Alkmaar