‘Coronaproof gordelen’ kan vanaf vandaag

De Gordelweek is maandagmorgen begonnen. In plaats van een eendaags festival, is het dit jaar een hele week bewegen in de eigen bubbel. Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden: 100 kilometer fietsen, 30 kilometer fietsen of acht kilometer wandelen. Eén van de eerste deelnemers maandagochtend was Vlaams minister voor Sport en Vlaamse Rand Ben Weyts.

‘Gordelen’ kan op verschillende manieren. Er is de 100 kilometer lange Gordelklassieker in de Vlaamse Rand rond Brussel, maar er zijn ook drie kortere familieparcoursen uitgetekend van elk 30 kilometer lang. Voor die kortere fietstochten kan je vertrekken vanuit de parking van het provinciedomein Huizingen, vanuit Vilvoorde (Domein Drie Fonteinen) en Overijse (bezoekerscentrum Druif). Op die drie plaatsen vertrekken er ook bewegwijzerde wandeltochten van ongeveer 8 kilometer.

28.000 deelnemers waren er vorig jaar, op één dag toen, nu is er dus een spreiding over een hele week. Ann Schevenels, gedeputeerde van Vlaams-Brabant, bevoegd voor provinciedomeinen, maakt zich sterk dat de Gordel coronaproof zal verlopen: “Het wordt mooi in de gaten gehouden dat het aantal deelnemers mooi verspreid blijft. De parcoursen zijn zo groot en ruim dat de kans klein is, maar er zal worden ingegrepen daar waar het nodig is, zodat we het voor iedereen veilig en gezond houden.” Inschrijven is evenwel niet verplicht.

Een annulering van de Gordel wegens corona was geen optie voor Vlaams minister voor Sport en Vlaamse Rand Ben Weyts: “De Gordel moest doorgaan, dit is niet een sportmanifestatie zoals je er dertien in een dozijn hebt. Dit is een manifestatie met een boodschap: we hebben hier een grote migratiedruk, waardoor Vlaamse gezinnen verdrongen worden en moeten uitwijken. Voor die problematiek vragen we ook vandaag weer specifiek aandacht.”