Verdachte gevat voor steekpartij met 16-jarig slachtoffer in Mechelen

Mechelen - In Mechelen is zaterdag een 20-jarige man opgepakt in het kader van het onderzoek naar de steekpartij waarbij vorige week maandag een 16-jarige jongen ernstig gewond raakte. Dat meldt de lokale politie. De man is na verhoor ook aangehouden, hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij ontkent wel zijn betrokkenheid bij de feiten.

Vorige week maandag raakte een 16-jarige jongen ‘s avonds laat betrokken bij een steekpartij in de Mechelse stationsomgeving. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het UZA in Antwerpen en verkeerde aanvankelijk zelfs in levensgevaar. Intussen zou hij aan de beterhand zijn. Politie en labo deden ter plaatse (sporen)onderzoek en dat leidde enkele dagen later tot het identificeren van een verdachte. Het gaat om een 20-jarige man die geen onbekende is voor de politie.

De verdachte kon zaterdag worden opgepakt en de politie voerde ook een huiszoeking uit in zijn woning. De man ontkent de feiten, maar de onderzoeksrechter heeft hem toch aangehouden. Over het mogelijke motief is nog niets bekend.