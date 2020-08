Bol.com levert nu ook in Franstalig België

Webwinkel Bol.com is sinds vandaag/maandag actief in heel België. Ook wie in Brussel of Wallonië woont, kan nu producten laten thuisleveren, zo kondigt de webwinkel aan. Er is ook een Franstalige app.

Wie een bestelling plaatste bij Bol.com, kon die tot nu toe alleen in Vlaanderen laten leveren. Vanaf vandaag/maandag is de webwinkel ook actief in Brussel en Wallonië. Thuisleveringen zijn mogelijk, maar er komen ook afhaalpunten, bijvoorbeeld in 58 Delhaize-supermarkten in Franstalig België.

De app van de webwinkel is ook in het Frans beschikbaar. De website nog niet, en dat zit ook niet meteen in de pijplijn. Dat komt omdat “de app de grootste bron van verkeer is voor Bol.com”, aldus een woordvoerster.