Nieuwe vriend aangehouden na dubbele moord op vrouw en 12-jarige dochter in Spa: “Hij ontkent alles”

In de zaak van een dubbele moord in Spa is de nieuwe vriend van de overleden moeder aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Verviers. Dat meldt het parket van Verviers maandag. De man ontkent zijn betrokkenheid bij de feiten.

De 40-jarige Françoise D. en haar 12-jarige dochter Mya werden zaterdagmorgen dood teruggevonden in hun woning in Spa. De eigenares van de woning in de Rue du Waux-Hall in Spa trof de lichamen aan, en verwittigde meteen de politie. Uit de eerste elementen van het onderzoek bleek dat de feiten 24 tot 48 uur oud waren. De lichamen van de twee slachtoffers vertoonden “sporen van messteken en slagen die met een stomp voorwerp werden toegebracht”.

Het gerecht opende een onderzoek wegens dubbele opzettelijke doodslag ten laste van onbekenden. Dat leidde zaterdag tot de aanhouding van de nieuwe vriend van de moeder. De vrouw zou sinds 7 maanden een relatie met de man hebben gehad. De man ontkent de feiten, meldt Sudpresse. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer van Verviers.