Diplomaat Mustapha Adib wordt nieuwe premier van Libanon

De Libanese ambassadeur in Duitsland Mustapha Adib wordt de nieuwe premier van Libanon. De 48-jaige Adib moet nu een nieuwe regering zien te vormen.

De 48-jarige Adib, doctor in de politieke wetenschappen en hoogleraar aan de universiteit, werd in 2013 tot ambassadeur in Duitsland benoemd. Hij werd zondag al voorgedragen door de soennitische gemeenschap in het land, en zijn voordracht werd maandag bevestigd in het parlement.

Adib staat dicht bij voormalig premier en miljardair Najib Mikati en kan daarnaast rekenen op de steun van de soennitische gemeenschap, van de sjiitische Hezbollah- en Amal-bewegingen en van de partij van de christelijke president Michel Aoun, de Vrije Patriottische Beweging. Adib is geen bekende figuur in Libanon, maar net dat zou de man verteerbaar maken voor de verschillende gemeenschappen in het land.

Ontploffing in Beiroet

Mustapha Adib volgt Hassan Diab op. Die laatste diende eerder deze maand het ontslag van zijn voltallige regering in na de explosie in de haven van Beiroet, waarbij 200 mensen het leven lieten en een groot deel van de hoofdstad werd verwoest. Volgens een deel van de bevolking is de ramp te wijten aan jarenlange corruptie en wanbeleid van de politieke elites.

Voor Libanon gaat het om de tweede regeringswissel in minder dan een jaar tijd. Diab was nog maar sinds het voorjaar premier, nadat zijn voorganger Hariri in de herfst van vorig jaar aftrad na massale protesten.

Verdeling

Volgens het Libanese politieke systeem moeten de belangrijkste bestuursfuncties verdeeld worden onder de drie geloofsgemeenschappen: christenen, soennieten en sjiieten. Volgens velen toont de ramp in de haven van Beiroet aan dat dat systeem de schop op moet en er bestuurders moeten komen die op basis van hun kwaliteiten worden gekozen. President Aoun zei zondag al dat ook hij daarvan overtuigd is.

Libanon lijdt al maanden onder een van de grootste economische crisissen in de geschiedenis van het land, met hyperinflatie tot gevolg. De coronacrisis en de zware explosie in Beiroet maakten de situatie voor veel Libanezen alleen maar uitzichtlozer.