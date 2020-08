Soedanese regering en rebellenbewegingen ondertekenen vredesakkoord

De Soedanese overheid en verschillende rebellenbewegingen hebben maandag een vredesakkoord ondertekend in Djoeba, de hoofdstad van buurland Zuid-Soedan. Het akkoord moet een einde maken aan zeventien jaar oorlog.

De akkoorden werden ondertekend in twee keer. Eerst was het aan de rebellenbewegingen van Darfoer, waar de oorlog, die in 2003 van start ging, in de eerste jaren minstens 300.000 dodelijke slachtoffers eiste, volgens de Verenigde Naties. Ook dreef ze 2,5 miljoen inwoners op de vlucht. Daarna was het aan de rebellenbeweging van Zuid-Kordofan en de Blauwe Nijl, waar de oorlog een miljoen inwoners teisterde.

Namens de Soedanese overheid ondertekende de vicevoorzitter van de Soevereine Raad het akkoord, de overgangsraad die het land bestuurt. De vicevoorzitter, Mohamed Hamdan Dogolo, wordt nochtans beschuldigd van “wreedheden” in Darfoer tijdens de burgeroorlog.

Maar symbolischer is dat de vijanden van gisteren, Dogolo en de rebellenleiders, die zich verenigden in het Soedanees Revolutionair Front, elkaar de hand schudden. Ze zetten zelfs enkele danspasjes samen.

Het Zuid-Soedanese staatshoofd Salva Kiir ondertekende het akkoord ook, maar dan als getuige. Hij zetelde op het podium voor het “Bemiddelingscomité voor de vredesonderhandelingen”, zoals een spandoek preciseerde. Aan zijn zijde zaten generaal Abdel Fattah al-Burhane, die de Soevereine Raad leidt, en de Soedanese premier Abdallah Hamdok.