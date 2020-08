Politicoloog Dave Sinardet over Jambon: “Hij komt hier verzwakt uit, ook binnen N-VA”

Volgens professor politieke wetenschappen Dave Sinardet is het niet de vraag of Jan Jambon loog in de zaak-Chovanec, maar wel waarom hij en zijn kabinet deze zaak niet ernstig namen. “Op het kabinet werd toen al opgeworpen dat het een vreemd verhaal was, maar er gebeurde verder niets mee. Dat laatste is toch raar”, zegt Sinardet.